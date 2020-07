Val Bisagno, voragine a centro strada per cedimento della fogna: in arrivo nuovi cantieri

Genova. Non c’è pace per la viabilità della Val Bisagno, interessata da una successione senza fine di cantieri: da qualche giorni, infatti, in lungobisagno Dalmazia, all’altezza di piazzale Bligny un guasto alla rete fognaria ha creato una piccola ma pericolosa voragine a centro strada.

La zona è stata transennata da Aster, in attesa dell’intervento di Ireti, che stando alle comunicazioni ufficiale avrebbe già individuato la causa: nei prossimi giorni partiranno quindi nuovi cantieri che con ogni probabilità impatteranno non poco sulla viabilità della zona.

Nel frattempo proseguono anche i lavori poco più a valle, sempre relativi alla rete idrica, dove Iren è impegnata nella sostituzione delle tubature lungo la strada, con lavori che arriveranno, poco alla volta fino all’altezza del nuovo ponte feritore, in apertura a settembre.