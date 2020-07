Val Bisagno, il bando da 5 mila euro per supportare le associazioni del territorio

Genova. Ancora pochissimi giorni per aderire al bando indetto dal Municipio IV Media Val Bisagno che intende sostenere economicamente le associazioni del territorio in grave difficoltà a seguito delle restrizioni che l’emergenza sanitaria ha imposto.

Il bando scade mercoledì 15 luglio: l’obiettivo è quello di individuare soggetti pubblici o privati per l’erogazione di contributi economici a titolo di sostegno per attività svolte ordinariamente nel primo semestre 2020.

Finalità del contributo è sostenere le realtà presenti e operative sul territorio municipale che collaborano attivamente con il Municipio e che a causa della sospensione degli eventi e delle manifestazioni a seguito dell’emergenza connessa al Covid-19 hanno difficoltà a garantire il proprio sostentamento, la copertura delle spese di funzionamento e delle spese necessarie alla ripresa delle attività, al fine di mantenere integro il patrimonio associativo, culturale e sociale del territorio.

“Speriamo possa essere una piccola boccata d’ossigeno per le molte associazioni che vivono nel nostro territorio e lo fanno vivere – ci spiega Barbara Comparini, assessore per la Promozione della cittadinanza attiva e amministrazione condivisa – come Municipio abbiamo deciso di mettere a disposizione le risorse che solitamente erogavamo in questo periodo dell’anno per eventi a carattere sociale. Un settore fondamentale, ma in emergenza: molte associazioni vivono grazie agli eventi di questo periodo, e rischiamo di perdere presidio importanti. La comunità ha bisogno di riprendersi, di rivedersi, di incontrarsi”.