Università di Genova: riapre il servizio InfoPoint

Genova. Nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza in merito all’emergenza Coronavirus, l’Università di Genova apre il servizio InfoPoint, in via Balbi 5, sede dell’Ateneo. Dal 21 luglio al 30 settembre sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 (orario continuato).

InfoPoint UniGe è un servizio ideato e realizzato per garantire agli utenti un’informazione orientativa specifica, utile per la scelta del corso di laurea e per facilitare le procedure di immatricolazione e attivazione della carriera accademica.

Si rivolge ai giovani appena diplomati, a chi si avvicina per la prima volta all’università ma anche a chi ha concluso un percorso di studio universitario e intende proseguire la carriera accademica o vuole riprendere gli studi dopo un’interruzione, ma accoglie anche gli studenti internazionali che scelgono di studiare a Genova.

All’InfoPoint è possibile trovare: orientamento e informazioni sui corsi; distribuzione materiale informativo; informazioni sulle procedure di preimmatricolazione; informazioni sui percorsi di studio e ricerca dedicati alle Scienze e Tecnologie del Mare; informazioni su tasse e agevolazioni; accoglienza, informazioni e immatricolazione studenti internazionali.