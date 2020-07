Una cena genovese del Seicento per finanziare il restauro dell’edicola votiva in salita degli Angeli

Genova. Una cena genovese del Seicento per il recupero dell’edicola votiva in salita degli Angeli, la “Madonna con il bambino”. La organizza Andrea Augusto Iori per aiutare il comitato di salita degli Angeli.

L’appuntamento è il 18 luglio alle 19.30 a Palazzo Gio Carlo Brignole, in piazza della Meridiana 2.

Il menù: tomaxelle, torta di riso genovese, raguetto, sbira, polpettone di fagiolini e patate, brandacujun, polpette di zucchine, acciughe alla ligure e pinolata.

Il costo è 35 euro a persona. Per prenotazioni contattare i numeri 3460238651 o 3491480173.