Sestri Levante. Varie novità di mercato, in differenti categorie.

In Serie D, ha firmato il tesseramento per il Sestri Levante il difensore Matteo Contipelli, classe 1998, che lo scorso anno ha militato nel Camaiore in Eccellenza toscana. Cresciuto nel settore giovanile del Real Forte Querceta, è stato seguito a lungo dal direttore sportivo Paolo Mancuso.

In Eccellenza, quattro riconferme al Campomorone Sant’Olcese: Alessandro Damonte (difensore, 1996), Federico Fassone (centrocampista, 1998), Flavio Manca (centrocampista, 2000), Daniele Scaccianoce (centrocampista, 2001)

In Prima Categoria ultimo tassello mancante alla lista dei giovani per il San Quirico Burlando. Si tratta di Ramadan Gjoka, esterno d’attacco classe 1999, in prestito dalla Sestrese.

In Seconda Categoria, Stefano Cirri, al suo terzo rinnovo con la maglia biancorossa, sarà il nuovo capitano della squadra del Moconesi Fontanabuona. Enrico Poggi, al suo secondo rinnovo, sarà il vicecapitano.

Nelle foto: Matteo Contipelli, i quattro calciatori del Campomorone Sant’Olcese, i due giocatori del Moconesi Fontanabuona