Un chilo di marjiuana in casa e mille euro in contanti: arrestato 28enne genovese

Genova. Un 28 enne genovese incensurato, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri per detenzione di droga aifini di spaccio.

Il giovan è stato fermato per un controllo e aveva in tasca una piccola quantità di marijuana. ieri pomeriggio nella zona antistante il porto, girava con in tasca un sostanzioso quantitativo di stupefacente, poi risultata essere “marijuana”. L’atteggiamento poco collaborativo ha insospettito i militari che hanno perquisito l’abitazione.

Nell’appartamento i carabinieri hanno trovato oltre un chilogrammo della stessa sostanza e più di mille euro in contanti di vario taglio.

Il 28enne sarà processato con rito direttissimo.