Ubriaco, sale sul cofano di una Jaguar ammaccandola: denunciato

Genova. In preda ai fumi dell’alcol ha pensato bene di salire sulla carrozzeria di una Jaguar, ammaccandola in più punti.

Per questo un egiziano di 48 anni, I.H, già gravato da pregiudizi di polizia, è stato deferito in stato di libertà per “danneggiamento”.

È successo ieri pomeriggio in via Gramsci. L’auto, di proprietà di un 48enne, era regolarmente parcheggiata e l’uomo vi è salito sopra senza apparente motivo.

A notare il fatto un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri, che ha fermato e identificato il responsabile.