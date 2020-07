Ubriaco, provoca un incidente in corso Italia e fugge: si sente male e finisce al pronto soccorso, denunciato

Genova. Intorno all’1:20 di stanotte ha causato un incidente in corso Italia, con un persona rimasta ferita, ma è fuggito.

E’ arrivato con l’auto fino a Bolzaneto però si è sentito male ed è stato soccorso dal 118 che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Ai militi l’uomo, completamente ubriaco, ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente in corso Italia. Per questo il 118 ha avvertito la polizia locale che è arrivata al pronto soccorso.

L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test e per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di avere causato un incidente, circostanza che raddoppia la sanzione.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca.