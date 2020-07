Tutti pazzi per i Lego, folla in coda in via Fieschi per l’inaugurazione del negozio

Genova. Centinaia di appassionati, molti bambini certo, ma anche tanti, tantissimi, adulti. Perché si sa: i mattoncini colorati sono una passione senza età. Mascherine (tante) e distanziamento (poco) per l’inaugurazione del negozio genovese di Lego, in via Fieschi, in centro città. Qualcuno si era presentato davanti al negozio alle 8 del mattino nonostante l’apertura fosse prevista solo alle 16.

Curiosi e fan da Genova e dintorni alla ricerca dei pezzi speciali e mancanti, primi affari o semplice supervisione, difficile non lasciarsi tentare dalle ultime proposte del brand. E difficile non restare a bocca aperta davanti alle creazioni ad hoc per il primo store genovese e ligure: una Lanterna fatta tutta di mattoncini colorati, 3.400 per la precisione, alta 132 centimetri e una riproduzione di Porta Soprana costruita con 8.800 mattoncini. Entrambe le riproduzioni sono opera di LiguriaBricks che a Genova ha organizzato in passato esibizioni di grande successo.

Fatto di mattoncini anche il nastro “tagliato”. L’attesissimo store, che si pone come punto di riferimento di tutta la regione, si sviluppa su un unico piano e misurerà circa 110 metri quadrati. Il negozio si inserisce nel piano di espansione di negozi gestiti da Percassi, che ha in programma di aprirne degli altri sul territorio nazionale nel corso dei prossimi anni.

Nello store disponibile tutta la gamma di prodotti Lego, compresi prodotti digitali come il Lego Minifigures Scanner. Chiunque potrà scoprire il proprio alter ego fatto di mattoncini: basterà scannerizzare la propria mano sull’apposita postazione e apparirà la sua versione Lego. Non mancheranno i classici set Duplo, City e Friends.

I “grandi” appassionati del mattoncino potranno trovare facilmente tutti i set dedicati al target adulto, come l’ultima linea Lego Art (disponibile dal 1° agosto), un nuovo concetto creativo ispirato alla Pop Art: da Marylin Monroe di Andy Warhol ai Beatles, da Iron Man ai cattivi iconici di una galassia lontana lontana. Saranno presenti anche i set per adulti build-to-display Star Wars che strizzano un occhio al design o la Lamborghini Sián FKP 37, che ricrea le caratteristiche futuristiche del “fulmine”.