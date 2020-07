Genova. Un nuovo bike parking a Tursi a disposizione di chi sceglie di muoversi in bicicletta. Que-sta mattina, presente il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore ai trasporti, mobilità integrata Matteo Campora, ha inaugurato, nel tunnel di Palazzo Tursi che porta a Palazzo Albini, insieme a Walter Pilloni amministratore di Ecomission, Giuseppe Scorsino segreta-rio Fiab, Dante Benzi Confprofessioni e al professor Enrico Musso, due rastrelliere portabi-ci per un totale di 10 posti disponibili.

“Voglio ringraziare Ecomission – ha detto l’assessore Matteo Campora – che ci ha donato due portabici da interno affinchè i dipendenti del Comune vengano incentivati a muoversi in bicicletta, parcheggiando senza difficoltà nei pressi del posto di lavoro, senza incorrere in sanzioni o arrecare disturbo”.

Foto 2 di 2



“La decisione del Comune di Genova di moltiplicare le piste ciclabili – ha detto Walter Pilloni – va nella direzione giusta, di una mobilità ecosostenibile e del graduale abbandono dei mezzi a motore negli spostamenti quotidiani per raggiungere il posto di lavoro”.

Negli ultimi mesi, la rete cittadina di piste ciclabili è stata notevolmente potenziata. Nel complesso si parla di 5 chilometri di percorso, su ognuna delle due direttrici di Ponente e Levante. Questi 5 km fanno parte di un progetto da 30 km complessivi di corsie ciclabili, in cui rientrano la bike-lane tra De Ferrari e Boccadasse, che sarà presto conclusa, e quella della Val Bisagno su cui lavoreremo prossimamente. Prossimo step il collegamento Sam-pierdarena a Cornigliano.

“I bike parking – ricorda Walter Pilloni – sono la soluzione per risolvere il problema di dove posteggiare il proprio mezzo a due ruote senza incorrere in sanzioni e senza provocare disturbo. Devono essere considerati prodromici alla diffusione della bici altrimenti si rischia da una parte il parcheggio selvaggio e dall’altra il raffreddamento degli entusiasmi di chi comprendendo il problema rinuncia all’acquisto”.

“ECOMISSION” è un ramo d’azienda di TEKNIT srl nato nel 2006. Il suo “core business” è quello di progettare, realizzare e commercializzare veicoli elettrici e infrastrutture di ricari-ca e parcheggio. Tra i suoi traguardi avere realizzato uno scooter elettrico made in Italy , ECOJUMBO, primo per vendite dal 2012 al 2015 . All’orizzonte un nuovo scooter elettrico OIKOS che potrebbe essere messo in commercio i primi mesi del 2021.