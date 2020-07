Tunnel delle Casaccie, tir si ‘incastra’ tra i piloni: traffico in tilt in sopraelevata

Genova. Un autoarticolato è rimasto letteralmente ‘incastrato’ nel tunnel delle Casaccie, dopo aver provato una manovra per uscire dal dedalo sotterraneo in uscita dalla sopraelevata.

L’episodio è successo questo pomeriggio, poco dopo le 16,30: il tir, proveniente da ponente, è uscito dalla rampa che porta in centro a Genova: accortosi dell’errore, (sull’errore, essendo vietato il passaggio dei mezzi pesanti sulla Aldo Moro) ha provato una manovra diversiva, facendo il patatrac.

Sul posto la Polizia Locale, che ha interrotto per qualche momento la viabilità sulla rampa in questione, mandando in tilt il traffico. La situazione poi si è risolta dopo diversi motivi di manovre difficili. Successivamente gli agenti hanno provveduto a sanzionare l’autista.