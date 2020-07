Tubo rotto, parte di via Fillak e via Campi resteranno senza acqua fino a stasera

Genova. Un tubo dell’acqua si è rotto questa mattina in via Fillak, provocando un piccolo allagamento sulla strada. È successo all’intersezione con via Campi, poco distante dal cantiere del nuovo ponte sul Polcevera.

A causa del guasto Iren Acqua comunica che si è reso necessario interrompere l’erogazione idrica in una parte di via Fillak e in via Campi.

Il ripristino della regolarità del servizio è previsto in tarda serata.