Truffa del finto bancario, vittima un 50enne: bottino da quasi 5 mila euro

Genova. E’ una truffa ormai nota eppure troppe persone continuano a cadere nella trappola. E’ la cosiddetta truffa del finto bancario che ha portato ieri alla denuncia di due cittadini provenienti dal napoletato.

I due, fingendosi operatori di una banca, hanno contattato un 50enne genovese per informarlo di aver riscontrato delle transazioni illecite sul suo conto corrente, riuscendo in questo modo a farsi fornire dalla vittima le credenziali per l’accesso on-line, acquisite le quali procedevano ad effettuare un bonifico di 4.900 su un altro conto corrente sconosciuto.

Sono stati entrambi denunciati per frode informatica.