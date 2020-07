Trofeo Open del Decennale: vincono Superba e Genova Hockey 1980

Genova. La seconda tappa del Trofeo Open del Decennale del Genova Hockey 1980 è stato un trionfo dell’hockey giocato, con 13 partite, tra sabato 25 luglio e domenica 26 luglio, una più divertente dell’altra.

La piscina ha consentito un rinfrescante tuffo tra una partita e l’altra, ma le emozioni nel campo blu sono state super calienti.

Sabato, in under 12, Superba al meglio delle sei partite ha prevalso di due punti sulla giovanissima formazione mista dei biancorossi, bravi comunque a prevalere in gara due per 4-3.

Domenica, in under 14+, “rivincita” dei padroni di casa con un bel successo (3-1) ai danni di Superba e più netti “score” contro Liguria e Genova 1980 femminile.

Premio “grinta” alle tigrotte biancorosse, unica squadra femminile iscritta al torneo, per il coraggio e la forza espressa in campo.

Capocannonnieri: Alessandro Mendoza (Superba) in under 12, Nicholas Boccadifuoco (Genova Hockey 1980) in under 14+.