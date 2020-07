Treni, nuove corse intercity da e per la Liguria da venerdì 7 agosto

Genova. Nuove corse InterCity per agevolare la mobilità delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti da e per la Liguria.

Su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) incrementa il numero dei collegamenti a media e lunga percorrenza da e per le principali città liguri con Lombardia e Piemonte.

In particolare, da venerdì 7 agosto i viaggiatori avranno a disposizione due nuove corse sulla rotta Milano – Genova – Ventimiglia e il prolungamento da e per Ventimiglia di due InterCity fra Genova e Torino, oltre a un numero maggiore di posti offerti sugli InterCity fra il capoluogo ligure e quello piemontese.

I biglietti saranno acquistabili su tutti i sistemi di vendita di Trenitalia a partire da mercoledì 5 agosto.

Al potenziamento degli InterCity si è aggiunto, già da giugno, il ripristino al 100% dei treni regionali in Liguria sulle principali relazioni con un significativo miglioramento della mobilità in treno fra le città liguri e le località delle regioni confinanti.