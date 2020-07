Treni, guasto sulla linea tra Recco e Nervi: ritardi per il traffico verso Genova

Aggiornamento ore 8,45: Trenitalia comunica che il guasto è stato risolto e che la circolazione sta tornado, lentamente, alla normalità

Genova. Un guasto infrastrutturale alla linea tra Recco e Nervi sta causando disagi alla circolazione dei treni del nodo genovese, con ritardi dei convoglio anche di diverse decine di minuti.

Ritardi segnalati da molti utenti soprattutto in direzione del capoluogo ligure, ma anche per i convogli di lunga percorrenza come il Ventimiglia Milano, che ha accumulato un ritardo di quasi 50 minuti.