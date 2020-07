Tre conferme alla Genova Calcio, quattro nuovi arrivi al Golfo Paradiso PRCA

Genova. Prime tre certezze per la Genova Calcio, all’indomani del ritorno di mister “Beppe” Maisano. Vestiranno ancora, in Eccellenza, la maglia crociata Marco Cappannelli (attaccante, classe 1989), Cesare Dondero (portiere, classe 1993) e Luca Riggio (difensore, classe 1987).

In Promozione, primi quattro nuovi arrivi al Golfo Paradiso PRCA, squadra reduce dal quarto posto nel girone B. Si tratta di Federico Mosto (attaccante, classe 1992, dal Real Fieschi), Federico Bacigalupo (centrocampista, classe 1995, dal Real Fieschi), Marco Zucca (centrocampista, classe 1994, dalla Ruentes), Morris Busi (centrocampista, classe 1988, dal Rivasamba)

Scendendo in Seconda Categoria, la Bolzanetese Virtus, tredicesima classificata nella scorsa stagione nel girone D, ha rivoluzionato la squadra. Undici i nuovi arrivi annunciati, la maggior parte dei quali provenienti dal Pontecarrega: Federico Verni (difensore, classe 1995), Marco Balbi (portiere), Paolo Solari (difensore), Roberto Campanella (centrocampista, classe 1988), Alessio Balletto, Giacomo Lutero (attaccante, classe 1986), Luca Salucci (attaccante, classe 1995), Andrea Borreani (attaccante, classe 1995), Matias Mazzolla (centrocampista, classe 1995), Paolo Grimaldi, Lorenzo Strata (centrocampista, classe 1998). La squadra sarà sempre guidata da Matteo Giacobone, allenatore e attaccante classe 1976.

Il Rapallo Rivarolese ha comunicato che Massimo Tulimiero sarà il nuovo tecnico della Juniores nella prossima stagione 2020/2021, coadiuvato dal viceallenatore Fulvio Sulpizi. L’allenatore arriva al Rapallo Rivarolese dopo tre anni al timone della Juniores regionale dell’Anpi Sport E. Casassa e un anno al San Cipriano tra gli Juniores Seconda Fascia; ritrova dunque mister Rossetti, all’epoca allenatore della prima squadra biancoblù.

“Ringrazio la società e la dirigenza per questa opportunità, e sono molto felice di ritrovare mister Rossetti – commenta -. Non vedo l’ora di ripartire insieme ai ragazzi e allo staff, per affrontare una stagione al meglio e onorare questa maglia prestigiosa”.

.