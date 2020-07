Tragedia a Sestri Levante, turista trovato morto in albergo dopo quattro giorni

Sestri Levante. Tragedia in un albergo di Sestri Levante. Un turista piemontese in vacanza è stato trovato morto dai camerieri dopo quattro giorni che i parenti non avevano più sue notizie. A riportarlo è il Quotidiano Piemontese.

L’uomo si chiamava Giuseppe Bellotti, aveva 51 anni e arrivava da Oulx, in val di Susa, provincia di Torino. Da quanto si apprende l’uomo è stato stroncato da un infarto. Venerdì scorso la sorella ha chiamato l’albergo chiedendo se potessero controllare se fosse nella sua stanza.

Chiamati i vigili del fuoco e i carabinieri, il personale è entrato nella stanza è l’ha trovato morto.

Adesso sull’accaduto indagano i carabinieri.