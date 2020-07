Traffico: qualche coda e rallentamento sulle autostrade genovesi

Genova. Mattinata senza sorprese e chiusure improvvise sul nodo autostradale genovese. In ogni caso i lavori programmati stanno creando qualche rallentamento e coda. Questo l’aggiornamento delle 8.15:

Sulla A7 il casello di Busalla è chiuso in entrata per Milano.

Sulla A26 coda di 2 km tra il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per lavori. Coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

Sulla A10 coda tra il bivio A10/A26 e Arenzano. Restano chiuse l’uscità di Genova Pra’ e Genova Pegli. Traffico rallentato tra il bivio A10/A26 e Genova Aeroporto.

Sulla A12 restano chiusi il casello di Lavagna in entrata per lavori e quello di Chiavari in entrambe le direzioni.