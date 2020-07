Toti: “Sono in coda in autostrada da un’ora, ma si pensa a ospitare i migranti…”

Genova. “Sono in coda in autostrada da un’ora a Genova Aeroporto. Neppure lo spazio per far passare un’ambulanza. Sulle nostre coste sono ripartiti gli sbarchi, le nostre crociere sono ancora ferme, ma si pensa ad una nave per ospitare i migranti. Stiamo affrontando la più grave crisi economica di sempre, ma in Parlamento oggi si vota per processare Salvini per il suo operato da ministro. A voi pare normale?”

Così il presidente ligure Giovanni Toti stamattina su Facebook passa all’attacco. Sulla questione delle navi per la quarantena dei migranti era già intervenuto martedì spiegando che la Liguria non sarebbe disponibile ad accoglierle se ci fosse la necessità di farle stazionare in un porto.

Nonostante la fine delle ispezioni notturne anche oggi si sono registrate code sulla A10 dove è ancora attiva la riduzione a una corsia per senso di marcia che provoca tra l’altro la chiusura dei caselli di Pra’ e Pegli in direzione Genova, con conseguenti code in Aurelia. Disagi anche al casello di Genova Ovest per code agli imbarchi dei traghetti dovute ai controlli anti coronavirus disposti dalle autorità marocchine per i passeggeri diretti in Nord Africa.