Tennis, le due formazioni del Park sono vicine alle semifinali

Genova. Semifinali ad un passo per entrambe le compagini del Park Tennis Club Genova, impegnate nei campionati nazionali di Serie A1 maschile e Serie A2 femminile.

Grazie alla forza dei due doppi, i ragazzi di capitan Sanna sono tornati da Massa Lombarda con una vittoria per 4-2, che li proietta a un gradino dalle Semifinali. Basterà un punto domenica in casa col Parioli, che nel frattempo è stato strapazzato 5-1 da Messina in Sicilia.

Dopo il successo di Musetti in apertura contro Forti (3/6 7/5 10-7), Bolelli invece ha ceduto il passo a Luciano Darderi (7/5 2/6 10-3). A seguire Giannessi ha vinto per ritiro contro Julian Ocleppo, infortunato, mentre Luigi Sorrentino è stato a battuto da Lorenzo Rottoli 6/3 7/6. A fare la differenza le coppie rodate del Park: Bolelli-Giannessi hanno annientato Forti-Darderi (6/2 6/1), la coppia “baby” Musetti-Sorrentino ha infine portato il punto decisivo grazie alla vittoria per 6/2 6/4 su Rottoli-De Bernardis.

In campo femminile invece è finito 2-2 l’incontro valido per la seconda giornata di Serie A2 tra le parkiote e il Tc Italia Forte dei Marmi, risultato questo che permette al Park di conservare la testa del girone 2, complice il 3-1 di Verona su Bari.

Alle sconfitte delle genovesi Anita Bertoloni (4/6 1/6 con la Cocciaretto) e Corinna Dentoni (doppio 6/2 da Jasmine Paolini) ha risposto Costanza Traversi che ha permesso alle gialloblù di accorciare le distanze. La rimonta si è compiuta grazie al doppio dove Dentoni-Bartoloni hanno avuto la meglio su Paolini-Belluomini 4/6 6/3 13-11.

Paolo Givri, presidente del Park, commenta: “Le semifinali sono davvero a un passo, specie per i ragazzi che stanno attraversando un momento di forma importante che ci lascia ben sperare per il resto della stagione. Le ragazze si giocheranno tutto a Verona, campo ostico. Per noi sarebbe eccezionale centrare con due squadre le semifinali“.