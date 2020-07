Tennis Club Genova ai nastri di partenza della Serie A1 femminile

Genova. Domenica 5 luglio riparte, in anticipo rispetto al consueto, la corsa allo scudetto. La particolarità è rappresentata dalla stagione: anziché in autunno, con chiusura ad inizio dicembre, quest’anno i campionati a squadre maggiori vanno in scena in estate, terminando ad agosto.

Leggi anche prima giornata Tennis, al via la Serie A1 con Park e TC Genova

Alla Serie A1 femminile prenderanno parte otto squadre divise in due gironi semplici (solo gara di andata) da quattro formazioni. Le prime e le seconde classificate di ogni girone parteciperanno ad un tabellone di playoff a quattro squadre, con incontri di andata e ritorno (semifinali).

Al primo turno dei playoff giocano la gara di ritorno in casa le squadre meglio classificate. Le squadre terze e quarte classificate parteciperanno ad un tabellone di playout a quattro squadre, con formula di andata e ritorno (l’incontro di ritorno si gioca in casa della squadra terza classificata).

Questa la prima giornata, in programma domenica 5 luglio:

Girone 1

Tc Genova 1893 c. Tc Parioli

Tennis Beinasco c. Ct Sena

Girone 2

Tennis Lucca c. Società Canottieri Casale

Tc Prato c. Bal Lumezzane

Qui trovate i link a tutti i calendari e regolamenti e gli schieramenti delle giocatrici iscritte dalle società.

Il Tennis Club Genova 1893 potrà contare su Liudmila Samsonova, Bibiane Schoofs, Martina Caregaro, Lucia Bronzetti, Alberta Brianti, Anna Giulia Remondina, Denise Valente, Annalisa Bona, Giulia Assereto, Lucia Tognoni.