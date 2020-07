Genova. L’Asd Genova Calcio comunica la conferma alla guida della Juniores di Eccellenza del “Principe” Roberto Balboni.

Allenatore, profondo conoscitore del calcio dilettantistico e giovanile, continuerà, con la collaborazione del suo vice Michael Celano, la formazione di giovani talenti biancorossi per la prima squadra di mister Beppe Maisano

Nella foto, da sinistra: Maicol Celano, Marco Vacca, Roberto Balboni

In Promozione, un altro rinnovo per la Voltrese Vultur. Resta in gialloblù il portiere Simone Mancuso (nella foto), classe 1991.

Il Ri Calcio, squadra di Terza Categoria, ha reso noto che l’allenatore sarà Stefano Mastroianni, ex giocatore con un passato nei professionisti, lo scorso anno al Carasco.