Successo per il ritorno di Fish and Djs, venerdì in darsena ultima serata prima della pausa estiva

Genova. Chi temeva che nell’estate del post lockdown ci sarebbe stata timidezza nei confronti degli eventi musicali si è dovuto ricredere, le prime serate summer 2020 di Fish & Djs, davanti al mercato del pesce della vecchia Darsena di Genova, sono andate alla grande. E questo venerdì 31 luglio (dalle 18) si replica con il format targato Electropark che sposa musica elettronica e commercio ittico del territorio.

Protagonista del terzo appuntamento l’artista audiovisivo Useless Idea con un hybrid set che sposa poliritmica e percussioni afro in un sound tribale e futuristico. Ad aprire Gabriele Marozzi con il radioshow dal vivo Radio Brioschi.

Dj set al tramonto sul mare, con il mercato come cassa di risonanza e la banchina come palco e ampio parterre all’aperto. «La zona del Mercato dei Pescatori della Darsena – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – è l’ideale per passare il venerdì sera in tranquillità e sicurezza, assaggiando il pescato del giorno e ascoltando musica elettronica. Nei primi due appuntamenti il pubblico è stato ampio e molto eterogeneo, dalle famiglie coi bambini ai più giovani, passando da chi è appena uscito da lavoro o dai pescatori stessi: uno scenario molto europeo che stiamo cercando di offrire attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico, dal vivo».

Parte della cartellone 2020 di Electropark, “Fish & Djs” è guidato da un unico percorso narrativo volto a valorizzare la ricerca e le contaminazioni musicali, insieme all’esaltazione dei tesori del territorio come il commercio ittico locale. «Idee nuove come questa arrivano solo grazie al coraggio di sperimentare – aggiunge Daniela Borriello, responsabile per la Liguria di Coldiretti Impresa Pesca – e di voler scommettere sulla sinergia tra realtà diverse e apparentemente lontane, come artisti e pescatori. In un momento di grande difficoltà per commercio e turismo, riuscire a coinvolgere gente nuova e giovane in una zona non semplice come Prè rappresenta una ventata d’aria fresca».

“Fish & Djs” continua venerdì 4, 11 e 18 settembre con Planet Panama, Uhuru Republic e Sockslove, mentre la stagione 2020 di Electropark prosegue ad agosto con due anteprime assolute in collaborazione con il Nuove Terre Festival e il Festival delle Colline Geotermiche di Pomarance (Pisa).