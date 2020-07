Studente genovese 18enne fermato in auto con 15 grammi di marjuana: denunciato per spaccio

Uno studente genovese di 18 anni, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo essere stato fermato in via degli Anemoni alla guida di un’auto.

Il ragazzino, che ha mostrato segni di nervosismo, è stato trovato in possesso di 15 grammi di erba che custodiva nel vano porta oggetti dell’auto.

A casa dello studente i carabinieri hanno trovato altri 6 grammi di mariujana, un bilancino di precisione e un “grinder”.

E’ stato denunciato per spaccio.