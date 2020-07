Striscione davanti al nuovo ponte: “Revoca della concessione, riprendiamoci Autostrade”

Genova. Un striscione che chiede la revoca della concessione ad Aspi e il controllo pubblico delle autostrade è stato appeso questa mattina davanti nuovo ponte di Genova sul ponte di Campi nei pressi dell’Ikea.

Ad appenderlo alcuni militanti di potere al popolo: “Oggi abbiamo appeso uno striscione davanti al nuovo viadotto sul Polcevera, per ricordare che la tragedia di due anni fa ha delle responsabilità precise – ricorda Potere al popolo in una nota – per ricordare che ci sono stati dei morti a causa di gravi mancanze da parte del gruppo Benetton e di tutta classe politica. Chi non ha vigilato in questi anni, chi ha preferito tutelare i propri interessi a scapito della collettività deve pagare”.

“Per questo – dice Pap – chiediamo la revoca della concessione ad Aspi e il controllo pubblico sulle autostrade, che sono di tutti”.