Genova. L’immagine che vedete nella foto non rappresenta un gruppo di utenti del servizio di trasporto ferroviario intenti a tenersi in forma scegliendo di fare le scale a piedi, ma un caso di disservizio cristallizzato almeno dall’inizio del mese.

A inviarci le immagini un lettore e cittadino che segnala il problema “che si protrae da almeno un mese presso la stazione FS di Genova Piazza Principe. La scala mobile “a salire” che collega i due binari di Principe Sotterranea all’atrio della stazione è ferma dall’inizio di luglio”. “Un disservizio inaccettabile in generale – continua – ma ancora di più in un periodo come quello estivo in cui ci sono anche tante persone che trasportano valigie ingombranti”.

Sul binario sotterraneo è presente, anche se un po’ “nascosto” anche un ascensore, nella zona di testa dei treni, ma appunto sono in molti a scendere e dirigersi verso il varco principale. Inoltre se è vero che l’ascensore ovvia al problema della mobilità di persone con disabilità, è vero anche che non può risolvere il flusso cospicuo di passeggeri diretti al piano superiore.

Da Grandi Stazioni spiegano che “delle dieci scale mobili presenti alla stazione di Genova piazza Principe solo una delle due che collegano ai binari della sotterranea é ferma e rientrerà in servizio venerdì.

La scala – spiega la società che gestisce lo scalo ferroviario – é stata sottoposta alla revisione periodica che ha comportato la sostituzione del motore. “Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, i tempi di approvvigionamento sono stati più lunghi del previsto”.