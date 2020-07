Spintona un’anziana in un portone per strapparle la collana d’oro:arrestato

Genova. Lo scorso 25 giugno ha individuato la sua vittima nel quartiere di Sampierdarena, notandola mentre rincasava dopo aver gettato la spazzatura nei cassonetti. A quel punto, ha seguito la donna all’interno dell’androne dello stabile e, giunto nei pressi dell’ascensore l’ha aggredita spintonandola più volte per strapparle la collana in oro.

Grazie alle indagini della squadra mobile l’uomo, un cittadino ecuadoriano, B.I., trentenne, è stato arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata.

Dopo essere riusciti a dare un volto a rapinatore, lo hanno rintracciato nella propria abitazione, non distante dal luogo del delitto.

I poliziotti sono anche riusciti a risalire all’esercizio commerciale di “compro oro” al quale il B.I. aveva venduto la collana e a impedire in extremis che fosse avviata in fonderia. Così il monile è stato restituito alla legittima proprietaria.