Spettacolo “a stazioni” tra gli alberi, la Tosse riparte in sicurezza con “Storie di spiriti, fantasime e tavolini”

Genova. Arrivano i fantasmi alla Villa Duchessa di Galliera a Voltri. Da stasera al 9 agosto il Teatro della Tosse porta l’ormai tradizionale formula di spettacolo all’aperto “a stazioni” a Ponente.

“Storie di spiriti, fantasime e tavolini” di Luigi Ferrando con Emanuele Conte e Alessandro Bergallo, è fatto di storie notturne di alcuni personaggi del secolo scorso.

In un’atmosfera da primo Novecento, piccoli gruppi di spettatori verranno condotti da guide silenziose ad ascoltare i curiosi racconti del Fantasma solitario, di Freud, di Eusapia Palladino – la medium napoletana che stregò il mondo- e poi ancora di Lombroso, di Marie Curie, di Carl Gustav Jung fino a Sabina Spielrein, prima paziente poi allieva dello stesso Jung, che da un percorso di auto-guarigione costruì la propria professione diventando psichiatra e musicologa.

Un omaggio ai racconti davanti al fuoco, alla narrazione a voce bassa, alle parti più nascoste dell’animo umano, a quei “fantasmi” che ognuno di noi porta con sé e in sé, che a volte spaventano ma allo stesso tempo attirano e divertono.

Un viaggio nell’uomo, una passeggiata in compagnia di strane creature nella magnifica cornice del parco candidato per il 2020 come Luogo del cuore dal Fai (Fondo Ambiente Italiano).

Gli spettatori potranno essere accolti a piccoli gruppi ogni 15 minuti, a partire dalle ore 20 con ultimo ingresso, per i più coraggiosi, alle 24, l’ora dei fantasmi. Il Teatro raccomanda puntualità rispetto all’orario di ingresso acquistato.

Lunedì giornata di riposo.

Questi gli attori nelle stazioni: Alessio Aronne, Alessandro Bergallo Enrico Campanati, Pietro Fabbri, Lisa Galantini, Susanna Gozzetti, Sarah Pesca, Roberto Serpi, Graziano Sirressi, Mariella Speranza.

I biglietti costano 15 euro (ragazzi fino a 14 anni 8 euro) e sono acquistabili esclusivamente online su www.teatrodellatosse.it con carta di credito; al telefono 393 9663285; con voucher Tosse, al telefono al 393 9663285; online su www.happyticket.it.

La biglietteria del Teatro della Tosse risponde dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19 al 393 9663285.