“Sono ricoverata per il Covid, mi servono subito dei soldi”: anziana di Marassi derubata di 10 mila euro

Genova. Una nuovo meccanismo di truffa ai danni di anziani soli è stato messo a punto da alcuni malviventi, sfruttando la paura del Covid-19.

Una signora, classe 1945, ha riferito ai carabinieri di aver ricevuto una telefonata da parte di una donna che spacciandosi per sua figlia le riferiva di essere stata ricoverata all’Ospedale San Martino di Genova poiché contagiata da Covid-19 e che pertanto necessitava urgentemente della somma di euro 200.000 per pagare le spese derivanti da cure mediche particolari e specialistiche.

L’anziana vittima ha successivamente consegnato ad una complice della truffatrice, giunta presso la sua abitazione e qualificatasi come incaricata dell’Ospedale, denaro contante e monili in oro per un valore complessivo pari a 10mila euro. Indagini in corso.