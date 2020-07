Single dopo i 35 anni? Ecco come non perdere tempo per trovare l’amore

Incontrare single interessanti è difficile quando si ha 20 anni, figuriamoci quando si ha superato i 35.

È una questione prettamente pratica.

A 20 anni quasi tutti i tuoi amici sono liberi sentimentalmente, liberi da impegni lavorativi pressanti e non ancora carichi di tutte quelle responsabilità che la vita, più passa il tempo, più ti mette di fronte.

Inoltre, nella giovane età, l’amore è visto in tutto il suo splendore romantico e ci si affaccia al rapporto in modo idealizzante, con l’aspettativa di intraprendere una relazione che ricalca le utopie “se ci amiamo, non ci saranno mai problemi” e “il nostro amore è unico ed eterno”.

Poi si cresce ed alcune aspettative sono disattese: si intraprende un processo di cambiamento, si inizia a capire che cosa realmente si vuole dalla vita (al di là della poetica delle emozioni dell’innamoramento) e ci si affaccia alle relazioni affettive non soltanto con il cuore aperto, ma anche con la mente aperta.

Già, la vita ci ha fatto capire che una relazione non funziona soltanto con il sentimento, ma anche con altri importanti “ingredienti”: compatibilità caratteriale e stessi valori di vita.

Quindi, che cosa cambia quando si diventa adulti?

La voglia d’amare rimane sempre la stessa, ma cambia il suo significato. Non si racchiude nella relazione d’amore solo l’emozione, ma anche la voglia di condivisione e di stare bene con l’altro.

L’obiettivo è proprio trovare la persona che renda migliore la nostra esistenza.

Certo, non è semplice trovare le occasioni che ci rendano possibile questa conoscenza.

La maggior parte dei potenziali partner interessanti, sono occupati o non disponibili e il microcosmo che si frequenta, oltre i soliti amici, colleghi e parenti, è difficile da allargare.

E quindi, come si fa?

Frequentare i locali serali, potrebbe essere una via, ma alla lunga non offrono occasioni di conoscenza particolarmente mirate: molti avventori possono già essere occupati (o single impenitenti) e girare la sera giusto per crearsi situazioni di svago, anche a livello affettivo.

Ma, ridiciamoci un’altra verità: trovare avventure non è così difficile, mentre trovare una persona per una conoscenza costruttiva, sì.

Bar, locali e discoteche, dopo una certa età, non offrono il miglior target disponibile.

Quindi, dove sono finiti tutti questi adulti single?

Perché sappiamo che ci sono, eccome! Calcolando che le separazioni sono in aumento, da qualche parte si dovranno pur trovare.

E allora, chi ha la disponibilità di una buona connessione internet, prova con le chat online mirate.

Le chat richiedono tempo, pazienza e una certa dose di intuito per non cadere nella rete dei bugiardi cronici, che inventano nuove identità per sollazzare la propria voglia di “qualcosa di diverso” tramite il web. Che fatica e, spesso, che delusione!

La verità è che i single più interessanti e seri non hanno voglia di perdere tempo a giocare nelle chat, né tantomeno di andare a ballare.

Preferiscono il contatto vis à vis, un’occasione di conoscenza in cui ci si possa incontrare davvero per confrontarsi e “studiarsi” reciprocamente.

Per questo motivo le sedi Obiettivo Incontro mirano a un servizio di ricerca partner di altissima qualità, dando la garanzia di conoscenze con requisiti mirati, per chi, nella vita, è abituato a non accontentarsi.

Il tempo passa velocemente. Non facciamo in modo che sia il tempo a decidere per noi.

Diamoci un’ottima possibilità!

Contattaci ai numeri 010 5701032 – 392 9209238.

Ti contatteremo in maniera discreta e riservata per fornirti informazioni gratuite e senza impegno.

Obiettivo Incontro Genova

Agenzia di Servizi per Singles

Via Domenico Fiasella 4/9A Genova (GE)

Tel. +39 0105701032

Mob. Sms – WhatsApp

+39 3929209238

genova@obiettivoincontro.it

www.obiettivoincontro.it