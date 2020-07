Settimane di Legambiente ad Altum Park

Dopo lo straordinario successo dell’estate 2019 anche quest’anno prosegue la proficua collaborazione fra Legambiente Liguria ed il CSI per Altum Park, il Parco Sportivo Outdoor di Genova.

Sono state organizzate, dal 13 al 17 Luglio e dal 3 al 7 Agosto, due settimane durante le quali ad escursioni e laboratori naturalistici verranno affiancate attività ludico- motorie.

L’obbiettivo è quello di avvicinare le giovani generazioni all’ambiente grazie ad un approccio divertente e coinvolgente, lasciando grande spazio alla creatività.

Partner strategico di Altum Park ricordiamo, fin dalla sua nascita, è Iren, la multiutilty che produce energia eco-friendly per l’85%.

I bambini e ragazzi durante le settimane di Legambiente, suddivisi in piccoli gruppi, potranno scatenare le loro energie all’aria aperta, nel più rigido rispetto delle linee guida Covid per i centri estivi della Regione Liguria.

Una chat per ciascun gruppo consentirà ai genitori di essere partecipi delle attività giornaliere dei figli. Tutte, comunque, riassunte e raccontate dai bambini stessi attraverso il loro “album settimanale” che raccoglierà emozioni e racconti di quanto fatto.

Per coordinare l’attività di ogni gruppo ci saranno sempre una guida naturalistica di Legambiente ed un istruttore CSI/Altum certificato CONI.

Anche per le settimane di Legambiente il pranzo sarà consumato, in modalità pic-nic-, nel bosco che circonda la struttura.

Sono previste escursioni giornaliere alla scoperta del tanto verde che circonda il Parco sportivo outdoor di San Desiderio, concentrandosi in particolar modo sull’osservazione della flora e della fauna.

Durante le ore più calde saranno svolti giochi educativi a tema ambientale per sensibilizzare i ragazzi, fin da piccoli, su quanto sia importante per noi la natura circostante.

Le escursioni cambiano da settimana a settimana e da gruppo a gruppo a seconda dell’età dei ragazzi in modo che nessuno si annoi e tutti facciano qualcosa di accessibile e stimolante.

Si varia dal sentiero dell’eremita, che parte dall’omonima grotta, alla mulattiera che porta al caratteristico borgo di Pomà ai sentieri intorno ai laghetti e quelli che conducono a Premanico.

I laboratori programmati al momento riguardano l’importanza del suolo, della nostra alimentazione, dando anche al bambino la stimolante possibilità di interrare semi di varie colture.

Particolarmente divertente sarà un mega puzzle da completare tutti insieme per vedere gli effetti dei cambiamenti climatici.

E sui cambiamenti climatici è prevista anche la teatralizzazione dei bambini di alcune pagine di un libro che parla di orsi polari e della tragica situazione ambientale in cui si trovano per lo scioglimento del ghiaccio.

Per avere ulteriori informazioni e per iscriversi alle settimane Legambiente di Altum Park si può andare sul sito www.parcosportgenova.it

Foto 3 di 3