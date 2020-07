Sestri Ponente, riapre il pronto soccorso dell’ospedale Micone dopo emergenza coronavirus

Genova. Dopo essere stato convertito per l’emergenza sanitaria, è stato tra le prime strutture a essere considerato Covid-Free, e domani, giovedì 2 luglio, riaprirà il pronto soccorso, dopo almeno quattro mesi di chiusura.

Parliamo dell’ospedale Altero Micone di Sestri Ponente, presidio medico-sanitario imprescindibile per il ponente cittadino, finito in prima linea durante l’emergenza legata alla pandemia del Covid 19, o quasi: allestito in fretta per ricevere gli infetti, nei fatti è rimasto solo d’appoggio con pochi casi trattati, per lo più finiti al Villa Scassi.

Successivamente a fine aprile è stato considerato Covid-Free, con la riapertura graduale dei reparti: medicina generale, oculistica, cardiologia, otorinolaringoiatria, oncologia, chirurgia ortopedica, urologia, radiologia, laboratorio di analisi, Spcr e ambulatorio laser. Per l’accesso a questi reparti stati individuati gli accessi e vengono effettuati controlli nella portineria centrale su tutte le persone che accedono al nosocomio.