Sestri Levante, ufficiale il ripescaggio in Serie D

Sestri Levante. La Lega Nazionale Dilettanti con bollettino n. 343 del 30 giugno ha reso noto le sette formazioni che prenderanno parte alla prossima Serie D.

Sulla base delle tabelle le cinque migliori società, tra i ventisei gironi rimanenti nelle graduatorie tra le seconde classificate in Eccellenza stagione sportiva 2019/2020, in applicazione del criterio “media punti” risultano essere:

1) Città di Sant’Agata (Sicilia)

2) Asd Puteolana 1902 (Campania)

3) Us Sestri Levante 1919 (Liguria)

4) Asd Tre Pini Piedimonte Matese (Molise)

5) Asd Vis Nova Giussano (Lombardia)

A dette società si aggiungono Asd Rotonda Calcio e Acsd Saluzzo, classificatesi ex-aequo al primo posto nelle classifiche cristallizzate.