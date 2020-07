Serteco Volley School, Marta Giacopelli riconfermata per il prossimo campionato di B2

Genova. Continuano le riconferme in casa Serteco Volley School in vista della nuova stagione. Nel roster che si schiererà ai nastri di partenza del campionato di Serie B2 ci sarà anche Marta Giacopelli, di ruolo schiacciatrice.

Ecco le parole della giovane coccinella. Le sensazioni per questa riconferma? “Più che una conferma, quest’anno per me rappresenta una vera e propria promozione – dichiara Marta -. Sono entusiasta di poter partecipare a pieno regime a questo campionato nazionale e sono curiosa e orgogliosa di farlo con una squadra così giovane e promettente”.

Comincia a prendere forma il roster arancionero. “Beh è molto interessante dal mio punto di vista. Infatti è composto da una metà di ragazze con le quali ho sempre giocato in questi ultimi anni e l’altra metà che invece mi sono abituata a vedere come avversarie. Queste prime settimane di allenamento però sono state molto divertenti e stimolanti. Adesso la prossima sfida, dopo esserci un po’ conosciute, è quella di costruire nuove dinamiche e nuovi equilibri”.

Giacopelli fissa gli obiettivi. “Il mio obiettivo è quello di crearmi uno spazio all’interno della squadra, che sia tecnico o morale poco importa. E per quanto riguarda la squadra, l’obiettivo principale, sarà indubbiamente quello di crescere e imparare a lottare con le unghie e con i denti per portare a casa un risultato. Nessuna partita potrà essere definita ‘facile’, sarà una battaglia continua per ciascuna di noi; speriamo che insieme diventi un po’ più semplice affrontare quest’avventura”.