Serie C Silver: Stefano Ambrosini nuova guida tecnica del Basket Pegli

Genova. Stefano Ambrosini è il nuovo allenatore della squadra del Basket Pegli pronta ad affrontare la stagione 2020/2021.

Genovese, trentadue anni da compiere il prossimo 14 ottobre, inizia la sua esperienza a Busalla, dove opera per quattro stagioni, prima di trasferirsi a Trento con attenzione all’organizzazione tecnica e gestionale delle giovanili dal 2012 al 2015 dell’Aquila Basket. Allena ancora Busalla e Serravalle Scrivia prima di approdare al Basket Pegli nel giugno 2016.

Inizia come tecnico dall’Under 18 regionale e dall’Under 14 élite per arrivare, nella stagione 2019/2020, ad occuparsi direttamente di Under 16 Eccellenza e dell’Under 18 regionale (leva 2004), Under 13 élite (leva 2007) e, parallelamente, a ricoprire il ruolo di assistente di coach Mario Conte alla guida della squadra di Serie C Silver qualificata ai playoff.

Ambrosini, nel corso delle varie stagioni, ha collaborato con Fip Liguria e a Trento in qualità di allenatore delle selezioni regionale e provinciale. Ambrosini, oltre alla prima squadra, continuerà a guidare l’Under 18 Eccellenza.

“L’obiettivo è disputare un campionato di crescita, vogliamo far maturare i nostri giovani attraverso esperienze di vario tipo contro squadre di serie C collaudate ed esperte – afferma Ambrosini -. Poter seguire ancora l’Under 18 Eccellenza favorirà questo aspetto”.

“Faccio, a nome della dirigenza Basket Pegli, il mio più grande in bocca al lupo a Stefano per la missione che lo attende – afferma la presidente Antonella Traversa -. È motivo di orgoglio toccare con mano i risultati ottenuti, con le nostre giovanili, da un giovane, entusiasta e preparato allenatore come lui: saremo al suo fianco per procedere il buon cammino della squadra di C Silver negli anni precedenti sempre all’insegna della valorizzazione dei nostri giovani”.