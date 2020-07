Serie B2, Serteco Volley School: ecco l’opposto Ilaria Daffara

Genova. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Camilla Sergiampietri, il presidente della Serteco Volley School, Giorgio Parodi, mette a segno un altro colpo che andrà a rinforzare la rosa delle coccinelle: si tratta della classe 2001 Ilaria Daffara.

Daffara muove i primi passi a Leinì dove rimane quattro anni, poi il passaggio per tre stagioni al Lilliput Settimo Torinese, squadra con la quale conquista un titolo provinciale Under 14, due titoli regionali Under 13/Under 14 ed un terzo posto nazionale Under 14. La stagione dopo vince il campionato Under 14, ma con la maglia dell’Involley Chieri.

Nell’annata 2016/2017 passa al Cus Torino in Serie B1, conquistando alla fine la promozione in Serie A2. L’anno seguente il passaggio al Chieri ’76 dove porta a casa un campionato provinciale Under 18. Infine nell’ultimo campionato era tra le fila del Volley Parella Torino in Serie B1.

Ecco le prime parole da neo giocatrice arancionera. Le impressioni su questa nuova avventura.“La scelta è ricaduta su Serteco – spiega Ilaria -, perché è l’unica società che mi ha dimostrato di tenere davvero alla crescita personale dei propri atleti e non alla mercificazione di questi. Ciò che mi ha convinto maggiormente a prendere questa scelta è il progetto giovanile che punta a mettere in risalto atlete under 20 in un campionato competitivo come la B2″.

Daffara fissa gli obiettivi. “Dalla rosa di cui farò parte mi aspetto di poter creare un gruppo coeso e di poter competere anche con squadre più esperte. Il mio obiettivo personale è quello di rilanciarmi dopo un’annata non brillante e dare il mio contribuito per raggiungere tutti gli obiettivi del gruppo”.