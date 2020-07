Serie B2, nuovo innnesto per la Serteco Volley School: Asia Ferrando

Genova. Dopo le riconferme di Cappai, Piazzi, Mukaj, Giacopelli e Porcella, arriva la prima ufficialità anche per quanto riguarda i nuovi innesti nella Serteco Volley School, che disputerà il prossimo campionato di Serie B2 sotto la guida di Mario Barigione.

Il libero Asia Ferrando entra a far parte della Serteco, giungendo dall’Olympia. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie C con la Subaru Olympia ed è stata aggregata diverse volte con la PSA Olympia in B2.

Ecco le parole della giovane coccinella. “Questa avventura in Serteco spero sarà una nuova occasione per migliorare e per riuscire a perseguire i miei obiettivi – dichiara Asia -. La nuova squadra che si sta formando è una squadra molto giovane, con persone contro le quali ho sempre giocato e che adesso saranno dalla mia stessa parte della rete. Il mio obiettivo è quello di migliorare e di dare il 100% per aiutare la mia squadra a raggiungere e superare tutti i nostri obiettivi“.