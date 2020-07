Serie B2: Elisa Mukaj giocherà ancora con la Serteco Volley School

Genova. Ancora una riconferma in casa arancionera in vista della prossima stagione di Serie B2. Dopo le ufficialità di Cappai e Piazzi arriva quella di Elisa Mukaj: continuerà a giocare nella Serteco Volley School nel ruolo di libero.

Ecco le prime parole della giovane coccinella. “Sono molto felice e super motivata per la prossima stagione di Serie B2 – dice Mukaj -. Sono molto contenta di far parte di questo nuovo progetto che da spazio soprattutto a noi giovani e ci da la possibilità di crescere sia tecnicamente che mentalmente. Sicuramente non sarà un campionato facile, ma sono sicura che faremo il meglio di noi stesse. Il mio obiettivo è sicuramente quello di migliorare tecnicamente”.