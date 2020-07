Serie B1, un altro anno nella PSA Olympia per il vice capitano Silvia Antonaci

Genova. Dopo la riconferma del capitano Giulia Bilamour, è il turno di un’altra importante figura all’interno della PSA Olympia: si tratta del vicecapitano Silvia Antonaci. Per il forte centrale questa sarà la terza stagione coi colori gialloblù.

Ecco le sue parole dopo la riconferma. Le sensazioni dopo l’ufficialità della promozione in B1? “Per quanto riguarda l’ufficialità della promozione in B1 devo dire che è una bella soddisfazione, anche se non è la stessa di conquistarla sul campo. Prima che si fermasse tutto ci eravamo comportate più che bene”.

La stagione 2020-21 sarà quella di esordio in B1 per la società voltrese e Antonaci è uno dei primi tasselli riconfermati. “Ho molta ansia di ricominciare visto che ci hanno fermato sul più bello e di giocare in una categoria superiore. Il patron Giorgio Parodi in questo periodo ci è stato sempre molto vicino e ora in fase di mercato si sta comportando bene allestendo una bella rosa. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra, la squadra c’è e noi proveremo a fare del nostro meglio. Ci presenteremo bene ai nastri di partenza”.

Il vice capitano gialloblù fissa anche gli obiettivi. “L’obiettivo è cercare di fare il meglio possibile sia a livello personale che di squadra. La mia soddisfazione è aver raggiunto la B1. Quando sono arrivata a Genova era questo l’obiettivo e lo abbiamo centrato. Speriamo di fare bene anche in questa nuova categoria”.