Serie B1: prosegue l’avventura con la PSA Olympia per Aurora Montedoro

Genova. Proseguono le riconferme in casa PSA Olympia: Aurora Montedoro farà parte del roster 2020/21 che si schiererà ai nastri partenza del campionato di Serie B1.

Ecco le parole dell’opposto gialloblù. Le sensazioni per la promozione in B1? “Questa promozione in B1 è stata sicuramente la ciliegina sulla torta per questa stagione che ci ha visto da protagoniste – dichiara Aurora –. Secondo me è stata la giusta ricompensa del nostro impegno in palestra di quest’anno”.

La riconferma con i colori gialloblù. “Sono molto felice ed entusiasta per questa riconferma ed essendo poi il mio primo anno in una serie B1 la felicità è subito raddoppiata perché vuol dire che la società e il Presidente hanno molta fiducia in me e nei miei mezzi”.

Impressioni sulla rosa che si sta formando? “Il roster sicuramente è molto competitivo. Tra alcune riconferme della scorsa stagione, che sono molto felice di poter rivedere in palestra, e nuove giocatrici, che penso proprio riusciranno ad inserirsi molto facilmente, la squadra sta prendendo una bella forma”.

Montedoro fissa gli obiettivi. “Il mio obiettivo principale per questa stagione è crescere sotto ogni punto di vista, imparare a stare in una categoria superiore e per farlo darò il meglio di me e ci metterò tutto l’impegno che ho. L’obiettivo della squadra è sicuramente quello di fare un campionato tranquillo per iniziare a conoscere la categoria ma sempre con la grinta da leonesse che ci ha contraddistinto durante tutto quest’anno”.