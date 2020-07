Serie B1, Ilaria Pilato è ufficialmente una nuova giocatrice della PSA Olympia

Genova. Non sono finiti i nuovi innesti in casa PSA Olympia. Ancora nel segno del progetto Olympia/Serteco, Ilaria Pilato passa a vestire il gialloblù nella prossima stagione di Serie B1, dopo la passata stagione coi colori arancioneri in B2.

Ecco le parole della schiacciatrice. Le sensazioni per l’approdo alla PSA Olympia. “Sono davvero orgogliosa di intraprendere questa nuova esperienza per la prima volta in B1 qui in Olympia – afferma Ilaria -. Sarà decisamente un percorso impegnativo che ci permetterà di crescere, metterci in gioco e confrontarci con una pallavolo di livello superiore”.

La rosa gialloblù. “Conosco già molte delle mie future compagne di squadra e sono molto contenta di poter giocare e rivivere nuove emozioni con loro. Sono convinta che formeremo un gruppo compatto e competitivo e insieme riusciremo a toglierci molteplici soddisfazioni”.

Pilato fissa gli obiettivi. “Per questo nuovo percorso il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi e crescere come giocatrice sia a livello tecnico che caratteriale e affrontare il campionato con costanza e sempre grande entusiasmo che sicuramente non manca mai”.