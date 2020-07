Serie B1: continua l’avventura nella PSA Olympia per Martina Montedoro

Genova. Continuano le riconferme in casa PSA Olympia in vista della prossima stagione, quella di esordio in Serie B1. Dopo le ufficialità di Bilamour e di Antonaci, arriva quella di Martina Montedoro.

Ecco le parole della palleggiatrice. Le sensazioni dopo l’ufficialità della promozione in B1? “Non aver potuto festeggiare la promozione in B1 come si deve ci è dispiaciuto – dichiara Martina -, però sono super felice per questo traguardo perché ce lo siamo meritato allenamento dopo allenamento ogni giorno in palestra”.

La riconferma. “All’Olympia ho trovato una grande famiglia e sono stata da subito accolta benissimo da Giorgio Parodi e da tutto lo staff ed è stato questo che mi ha spinto a fermarmi un altro anno. La società ha sempre un occhio di riguardo per tutte le giocatrici e questo non è scontato”.

Il roster prende sempre più forma. “So che si sta lavorando per creare un gruppo competitivo in grado di fare bene la prossima stagione e soprattutto in grado di allenarsi sempre ad alto livello durante la settimana”.

Montedoro fissa gli obiettivi: “Non avendo mai giocato in B1 sono molto felice di potermi confrontare con questa nuova categoria e poter migliorare. Vogliamo fare un buon campionato e dimostrare che possiamo stare in un livello di gioco più alto“.