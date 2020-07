La Spezia. A due giornate dalla fine del campionato di Serie B, la Virtus Entella, a metà classifica con 47 punti, cerca l’aritmetica salvezza diretta.

Lo fa nel derby ligure con lo Spezia, terzo in classifica a 57 punti, intento a consolidare la propria posizione nei play-off.

I chiavaresi, in caso di successo, potrebbero ancora ambire all’ottavo posto, che vale gli spareggi per provare a salire.

Una curiosità statistica, nove i precedenti tra le due compagini nella cadetteria: 4 le affermazioni dello Spezia, 4 i pareggi. 1 bottino pieno dell’Entella, 2-0 a Chiavari firmato da Sforzini, nel girone di ritorno della stagione 2014/2015.

All’andata l’incontro tra biancocelesti e aquilotti terminò 0 a 0, a reti bianche.

Tabellino:

Spezia-V. Entella 0-0

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Ramos; Mora, Acampora, Bartolomei; Ragusa, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano.

Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Schenetti; Dezi; Morra, De Luca M. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro: Minelli

Assistenti: Ruggieri e Rossi. Quarto uomo: Maggioni

Note: Serata calda e umida. Fondo sintetico, bagnato prima della gara. Incontro, come e noto, a porte chiuse, causa protocolli emergenza pandemica. Ammoniti; Paolucci (E).

Cronaca diretta:

Entella in completo rosso. Spezia nella tenuta tradizionale: maglia bianca, calzettoni e pantaloncini neri.

1′ Giallo a Paolucci (E); strattonata vistosa su Acampora.

6′ Avvio spezzettato. Schenetti compie a termine un contropiede partito dalla fascia sinistra, ma la mira è però imprecisa.

15′ Entella in attacco. Morra risolve in mischia, coordinandosi con una elegante rivesciata. Scuffett salva d’istinto, mettendo in calcio d’angolo.