Castellammare di Stabia. Partita valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B. La Virtus Entella è ospite della Juve Stabia. Fischio d’inizio allo stadio “Romeo Menti”, nel tardo pomeriggio, ore 18.45.

La situazione corta della classifica di un torneo dalla piazza d’onore in giù equilibrato, non preclude eventuali sogni di gloria, né tuttavia garantisce ancora certezze sull’aritmetica della salvezza diretta. Gli uomini di Boscaglia si trovano infatti in una posizione intermedia, undicesimi con 42 punti.

A 4 punti dal Chievo ottavo, in zona playoff. A 6 punti sul quint’ultimo posto playout, occupato dall’Ascoli e dalla stessa Juve Stabia.

I chiavaresi, dalla ripresa delle competizioni, non hanno ancora ottenuto punti lontano dalle mura amiche: sono infatti arrivati due k.o., a Cosenza (2-1) e a Pordenone (2-0).

Tre le sconfitte di fila se si considera anche quella di Trapani (4-1), avvenuta prima della sosta.

All’andata l’incontro a Chiavari con i campani finì 2 a 0, risolto all’inglese da Giuseppe De Luca ed Eramo.

Tabellino:

Juve Stabia-Virtus Entella 0-0

Juve Stabia (3-4-1-2): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest; Germoni, Mastalli, Calvano, Addae; Izco; Canotto, Forte

A disposizione: Russo, Polverino, Vitiello, Guarracino, Melara, Allievi, Bifulco, Todisco, Di Mariano, Mallamo, Rossi, Della Pietra

All. Fabio Caserta

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli; Schenetti; G. De Luca, Morra

A disposizione: Paroni, De Col, Toscano, Crimi, M. De Luca, Rodriguez, Currarino, Andreis, Mancosu, Crialese, Pellizzer, Dezi

All. Roberto Boscaglia

Arbitro: Niccolò Baroni (Firenze). Assistenti: Vito Mastrodonato (Molfetta) e Andrea Capone (Palermo). Quarto uomo: Luigi Carella (Bari)

Note: Serata calda e ventilata. Angoli 2-1.

Cronaca diretta:

Si gioca, com’è noto, a porte chiuse. Al di fuori dello stadio si fanno sentire i tifosi gialloblù. Numerosi sostenitori seguono la partita dai balconi che danno sullo stadio.

In tribuna è stato esposto uno striscione dedicato a Giuseppe Rizza. I locali giocano col lutto al braccio e viene effettuato un minuto di silenzio in suo ricordo.

Il campo è in erba sintetica, fatto comune al terreno di Chiavari.

Entrambe le squadre indossano la divisa tradizionale: maglia a strisce verticali biancocelesti, calzoncini e calzettoni bianchi per i chiavaresi; campani con maglia a strisce verticali gialloblù, calzoncini e calzettoni blu.

Al 4′ Morra prova il cross, chiuso in corner. Lo calcia Sala, palla fuori per Schenetti, tiraccio da dimenticare.

Sull’altro fronte, al 6′, è Canotto a guadagnare un angolo. Lo batte Germoni, allontana Settembrini.

10′ Canotto cerca uno spunto sulla fascia sinistra ma si allunga troppo il pallone, che sfila a fondo campo.

21′ Corner Juve Stabia dalla destra. Tonucci tenta la sponda aerea. Forte riceve nell’area piccola, ma viene pescato in fuorigioco.