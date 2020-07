Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate il 10 luglio, il giudice sportivo ha squalificato undici giocatori del campionato di Serie B.

Luigi Canotto (Juve Stabia) è stato squalificato per tre gare in quanto espulso “per avere, all’8° del secondo tempo, spinto con violenza un avversario contro la rete di recinzione.

Mauro Coppolaro (Virtus Entella) è stato fermato per tre turni perché espulso “per avere, all’8° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto”.

Marco Crimi (Virtus Entella) è stato squalificato per due gare, espulso “per avere, all’8° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto agli ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata da un assistente”.

Dovranno saltare la prossima partita Nicolas Haas, Andrea Beghetto (Frosinone), Liam Henderson (Empoli), Lorenzo Lollo (Venezia), Luca Marrone, Mattia Mustacchio (Crotone), Mbala Nzola (Spezia), Jacopo Segre (Chievo Verona).

Pasquale D’Inverno, allenatore della Juve Stabia, è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per avere, all’8° del secondo tempo, correndo per circa venti metri, spinto un calciatore avversario fuori dal terreno di giuoco”.

David Balleri, allenatore del Livorno, è stato fermato per un turno.

Roberto Gemmi, dirigente del Pisa, è stato squalificato per due giornate, espulso “per avere, al 21° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale rivolgendo agli ufficiali di gara un epiteto offensivo”.

I dirigenti Kevin Marulla (Cosenza) e Ivan Sarra (Pisa) sono stati squalificati per un turno.

La classifica marcatori dopo 33 giornate:

18 reti: Iemmello (Perugia)

17 reti: Pettinari (Trapani), Simy (Crotone)

15 reti: Forte (Juve Stabia)

13 reti: Diaw (Cittadella), Marconi (Pisa), Galano (Pescara)

11 reti: Djuric (Salernitana), Mancuso (Empoli)

10 reti: G. De Luca (Virtus Entella), Sau (Benevento)

9 reti: Kiyine (Salernitana), Scamacca (Ascoli), Viola (Benevento), Dionisi (Frosinone)

8 reti: Rivière (Cosenza), Iori (Cittadella), Meggiorini (ChievoVerona), Ragusa, Gyasi (Spezia), Strizzolo (Pordenone), Aramu (Venezia)

7 reti: Ninkovic (Ascoli), Bruccini (Cosenza), Taugourdeau (Trapani), Benali (Crotone), Marras (Livorno), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Coda, Insigne (Benevento)

6 reti: Galabinov (Spezia), Capello (Venezia), Asencio (Cosenza), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Djordjevic (ChievoVerona), Jallow (Salernitana)

5 reti: Giaccherini (ChievoVerona), Ciurria (Pordenone), Nzola (Spezia), Paganini (Frosinone), Poli (Virtus Entella), Frattesi (Empoli), Da Cruz, Trotta, Morosini (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Messias, Crociata (Crotone), Bocalon (Venezia/Pordenone), Maniero (Pescara)

4 reti: Longo (Venezia), Báez (Cosenza), Cissè (Juve Stabia), Zappa (Pescara), Mastinu, M. Ricci (Spezia), Proia (Cittadella), Schenetti (Virtus Entella), Barison, Pobega (Pordenone), La Gumina (Empoli), Improta, Kragl (Benevento), Marsura (Livorno), Vignato (ChievoVerona)

3 reti: Lisi (Pisa), Moncini (Benevento), Melchiorri, Buonaiuto (Perugia), Novakovich (Frosinone), D. Ciofani, Parigini, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Memushaj (Pescara), Luperini (Trapani), Maggio, Tuia (Benevento), D’Urso, Luppi (Cittadella), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti, Lombardi, Gondo (Salernitana), Mazzitelli, Mancosu (Virtus Entella), Bajrami, Tutino, Ciciretti (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Mazzocco, Burrai (Pordenone), Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone), Montalto (Venezia)

2 reti: Bifulco, Addae (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Mazzotta (Crotone), Carretta (Cosenza), Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone (Perugia), Vita (Cittadella), Pucciarelli, Ceter, Rigione, Dickmann, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro (Frosinone), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, Mogos, Migliore, Claiton, Celar, Soddimo, Valzania (Cremonese), Pellizzer, M. De Luca (Virtus Entella), Gavazzi, Gavazzi, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Di Tacchio, Akpa Akpro (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei (Spezia), Caldirola, Armenteros (Benevento), Moscati, Evacuo, Dalmonte (Trapani), Zigoni (Venezia), Pinato, Birindelli, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino (Ascoli), Tello Muñoz, Letizia (Benevento), Vaisanen, Esposito, Rodriguez, Di Noia, Garritano, Segre, Obi (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Panico, Stanco, Proia (Cittadella), Bianchetti, Gaetano, Ravanelli, Deli, Zortea (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza (Pescara), Gucher, Verna, Vido, De Vitis, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo, Marin (Pisa), Candellone, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Karo, Migliorini, Maistro, Dziczek (Salernitana), Mora, Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Nzola, Coulibaly, Scaglia, Piszczek (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo, Firenze (Venezia), Broh, Machach, Lazaar (Cosenza), Lopez, Zanellato, Cuomo, Molina (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato, Mendes, Coppola (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falcinelli, Falasco, Nicolussi Caviglia, Falzerano (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Eramo, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Tonucci, Di Mariano, Elia (Juve Stabia), Zampano, Maiello, Salvi (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)