Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite delle trentaduesima giornata, il giudice sportivo ha squalificato quindici calciatori di Serie B.

Filippo Lorenzo Sgarbi (Perugia) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose”.

Marcello Falzerano (Perugia) è stato fermato per due turni, espulso “per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un epiteto insultante”.

Lamin Jallow (Salernitana) dovrà saltare le prossime due gare perché espulso “per avere, al 12° del primo tempo, dopo essere stato sostituito, rivolto al direttore di gara un’espressione offensiva; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

Ramzi Aya, Patrick Dziczek, Fabio Maistro (Salernitana), Oliver Kragl (Benevento), Petar Brlek (Ascoli), Giacomo Calò, Giacomo Ricci (Juve Stabia), Antonio Caracciolo (Pisa), Maxime Jean Roberto Leverbe (Chievo Verona), Daniele Sciaudone (Cosenza), Gennaro Scognamiglio (Pescara) e Stefano Scognamillo (Trapani) sono stati squalificati per una gara.

Gli allenatori Riccardo Bocchini (Trapani) e Massimiliano Sigolo (Venezia) sono stati squalificati per un turno.

La classifica marcatori dopo 32 giornate:

17 reti: Iemmello (Perugia), Pettinari (Trapani)

16 reti: Simy (Crotone)

14 reti: Forte (Juve Stabia)

13 reti: Diaw (Cittadella), Marconi (Pisa)

12 reti: Galano (Pescara)

11 reti: Mancuso (Empoli)

10 reti: Djuric (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella)

9 reti: Scamacca (Ascoli), Viola (Benevento), Dionisi (Frosinone), Sau (Benevento)

8 reti: Rivière (Cosenza), Iori (Cittadella), Meggiorini (ChievoVerona), Ragusa (Spezia), Kiyine (Salernitana), Strizzolo (Pordenone), Aramu (Venezia)

7 reti: Gyasi (Spezia), Taugourdeau (Trapani), Benali (Crotone), Marras (Livorno), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Coda, Insigne (Benevento)

6 reti: Capello (Venezia), Asencio, Bruccini (Cosenza), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Djordjevic (ChievoVerona), Ninkovic (Ascoli), Jallow (Salernitana)

5 reti: Paganini (Frosinone), Galabinov (Spezia), Poli (Virtus Entella), Frattesi (Empoli), Da Cruz, Morosini (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Bocalon (Venezia/Pordenone)

4 reti: Longo (Venezia), Báez (Cosenza), Cissè (Juve Stabia), Zappa, Maniero (Pescara), M. Ricci, Nzola (Spezia), Proia (Cittadella), Schenetti (Virtus Entella), Ciurria, Barison, Pobega (Pordenone), La Gumina (Empoli), Improta, Kragl (Benevento), Marsura (Livorno), Giaccherini, Vignato (ChievoVerona)

3 reti: Lisi (Pisa), Moncini (Benevento), Melchiorri (Perugia), Novakovich (Frosinone), Parigini, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Memushaj (Pescara), Luperini (Trapani), Maggio, Tuia (Benevento), D’Urso, Luppi (Cittadella), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti, Lombardi, Gondo (Salernitana), Mancosu (Virtus Entella), Bajrami, Tutino (Empoli), Trotta, Ardemagni (Ascoli), Mazzocco, Burrai (Pordenone), Messias, Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone)

2 reti: Bifulco, Addae (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Mazzotta (Crotone), Carretta (Cosenza), Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone, Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Pucciarelli, Ceter, Rigione, Dickmann, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro (Frosinone), Dezi, Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, D. Ciofani, Mogos, Migliore, Claiton, Celar, Soddimo (Cremonese), Pellizzer, Mazzitelli, M. De Luca (Virtus Entella), Gavazzi, Gavazzi, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Di Tacchio, Akpa Akpro (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei, Mastinu (Spezia), Caldirola, Armenteros (Benevento), Moscati, Evacuo, Dalmonte (Trapani), Zigoni, Montalto (Venezia), Pinato, Birindelli, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino (Ascoli), Tello Muñoz, Letizia (Benevento), Vaisanen, Esposito, Rodriguez, Di Noia, Garritano, Segre, Obi (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Stanco, Proia (Cittadella), Bianchetti, Gaetano, Ravanelli, Deli, Zortea, Valzania (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta, Ciciretti (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza (Pescara), Gucher, Verna, Vido, De Vitis, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo, Marin (Pisa), Candellone, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Karo, Migliorini, Maistro, Dziczek (Salernitana), Mora, Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Nzola, Coulibaly, Scaglia (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo, Firenze (Venezia), Broh, Machach, Lazaar (Cosenza), Lopez, Zanellato, Cuomo, Molina (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato, Mendes (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falcinelli, Falasco, Nicolussi Caviglia, Falzerano (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Eramo, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Tonucci, Di Mariano, Elia (Juve Stabia), Zampano, Maiello, Salvi (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)