Serie B, giudice sportivo: quattordici giocatori squalificati

Chiavari. I provvedimenti arbitrali presi nelle partite del 17 luglio hanno portato alla squalifica di quattordici calciatori del campionato di Serie B.

Dovranno saltare la prossima partita Mamadou Coulibaly (Trapani), Felipe Curcio (Salernitana), Francesco Di Mariano (Juve Stabia), Riccardo Fiamozzi, Liam Henderson (Empoli), Andrea Schenetti (Virtus Entella), Alberto Barison (Pordenone), Luca Garritano (Chievo Verona), Grigoris Kastanos (Pescara), Giulio Maggiore (Spezia), Marco Pinato (Pisa), Federico Proia (Cittadella), Leonardo Sernicola (Ascoli) e Luca Valzania (Cremonese).

Gli allenatori Alberto Bianchi (Salernitana) e Stefano Bianconi (Empoli) non potranno sedere in panchina per una giornata.

Giorgio Repetto, dirigente del Pescara, è stato squalificato per una giornata.

La classifica marcatori dopo 35 giornate:

18 reti: Iemmello (Perugia), Simy (Crotone)

17 reti: Pettinari (Trapani), Forte (Juve Stabia)

14 reti: Marconi (Pisa)

13 reti: Diaw (Cittadella), Galano (Pescara)

12 reti: Sau (Benevento), Mancuso (Empoli)

11 reti: Djuric (Salernitana)

10 reti: Kiyine (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella), Dionisi (Frosinone)

9 reti: Rivière (Cosenza), Scamacca (Ascoli), Viola (Benevento), Aramu (Venezia)

8 reti: Bruccini (Cosenza), Iori (Cittadella), Meggiorini, Djordjevic (ChievoVerona), Ragusa, Gyasi (Spezia), Strizzolo (Pordenone)

7 reti: Ninkovic (Ascoli), Taugourdeau (Trapani), Benali (Crotone), Marras (Livorno), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Coda, Insigne (Benevento)

6 reti: Messias (Crotone), Galabinov (Spezia), Capello (Venezia), Asencio (Cosenza), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Jallow (Salernitana)

5 reti: Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Giaccherini (ChievoVerona), Ciurria (Pordenone), Mastinu, Nzola (Spezia), Paganini (Frosinone), Poli, Schenetti (Virtus Entella), Frattesi (Empoli), Da Cruz, Trotta, Morosini (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Bocalon (Venezia/Pordenone), Maniero, Zappa (Pescara)

4 reti: Lisi (Pisa), Novakovich (Frosinone), Memushaj (Pescara), Lombardi, Gondo (Salernitana), Longo (Venezia), Cissè (Juve Stabia), M. Ricci (Spezia), D’Urso, Proia (Cittadella), Mancosu (Virtus Entella), Barison, Pobega (Pordenone), La Gumina (Empoli), Improta (Benevento), Marsura (Livorno), Vignato (ChievoVerona), Dezi (Empoli/Virtus Entella)

3 reti: Vido (Pisa), Moncini (Benevento), Melchiorri, Buonaiuto (Perugia), D. Ciofani, Parigini, Mogos, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Luperini (Trapani), Maggio, Tuia (Benevento), Luppi (Cittadella), Sciaudone, Pierini (Cosenza), Giannetti (Salernitana), Mazzitelli, Pellizzer (Virtus Entella), Bajrami, Tutino, Ciciretti (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Mazzocco, Burrai (Pordenone), Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone), Montalto (Venezia), Firenze (Salernitana/Venezia)

2 reti: Bifulco, Addae, Mallamo (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Mazzotta (Crotone), Carretta (Cosenza), Mendes, Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone, Falcinelli (Perugia), Vita (Cittadella), Pucciarelli, Ceter, Rigione, Dickmann, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro (Frosinone), Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, Migliore, Claiton, Celar, Soddimo, Valzania (Cremonese), M. De Luca (Virtus Entella), Gavazzi, Gavazzi, Candellone, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Maistro, Di Tacchio, Akpa Akpro (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei (Spezia), Caldirola, Armenteros (Benevento), Moscati, Coulibaly, Evacuo, Dalmonte, Piszczek (Trapani), Zigoni (Venezia), Pinato, Birindelli, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli), Eramo (Virtus Entella/Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino, Pinto (Ascoli), Tello Muñoz, Letizia (Benevento), Vaisanen, Esposito, Rodriguez, Di Noia, Garritano, Segre, Obi (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Panico, Stanco, Proia, Gargiulo (Cittadella), Bianchetti, Gaetano, Ravanelli, Deli, Zortea (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta, Zurkowski (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza (Pescara), Gucher, Verna, De Vitis, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo, Marin (Pisa), Misuraca, De Agostini (Pordenone), Karo, Migliorini, Dziczek (Salernitana), Mora, Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Nzola, Kupisz, Pagliarulo, Scaglia (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo (Venezia), Broh, Machach, Lazaar, Bittante (Cosenza), Lopez, Zanellato, Cuomo, Molina (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato, Coppola (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falasco, Nicolussi Caviglia, Falzerano (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Tonucci, Di Mariano, Troest, Elia (Juve Stabia), Zampano, Maiello, Salvi, Brighenti (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Adorni, Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)