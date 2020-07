Serie B, giudice sportivo: otto giocatori squalificati

Chiavari. Sono otto i calciatori del campionato di Serie B squalificati questa settimana.

Davide Luppi (Cittadella) è stato fermato per due giornate in quanto espulso “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (terza sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto al quarto ufficiale espressioni irriguardose”.

Dovranno saltare la prossima partita Luca Ghiringhelli (Cittadella), Walter Alberto Lopez Gasco, Sofian Kiyine (Salernitana), Edoardo Masciangelo (Pescara), Pasquale Schiattarella (Benevento), Emanuele Terranova (Cremonese), Alessandro Vogliacco (Pordenone).

Gli allenatori Luigi Carnevale (Cosenza), Maurizio D’Angelo (Benevento), Vincenzo Sicignano (Empoli) sono stati squalificati per una giornata.

Giuseppe Ursino, dirigente del Crotone, è stato squalificato per due turni. Edoardo Rivola, dirigente del Venezia, è stato squalificato per una gara. Luigi Zanusso, operatore sanitario del Pordenone, è stato squalificato per una giornata.

La classifica marcatori dopo 36 giornate:

20 reti: Simy (Crotone)

19 reti: Iemmello (Perugia)

17 reti: Pettinari (Trapani), Forte (Juve Stabia)

14 reti: Marconi (Pisa)

13 reti: Mancuso (Empoli), Diaw (Cittadella), Galano (Pescara)

12 reti: Sau (Benevento), Djuric (Salernitana)

11 reti: Dionisi (Frosinone)

10 reti: Kiyine (Salernitana), G. De Luca (Virtus Entella)

9 reti: Djordjevic (ChievoVerona), Rivière (Cosenza), Ninkovic, Scamacca (Ascoli), Viola (Benevento), Aramu (Venezia)

8 reti: Bruccini (Cosenza), Iori (Cittadella), Meggiorini (ChievoVerona), Ragusa, Gyasi (Spezia), Strizzolo (Pordenone)

7 reti: Asencio (Cosenza), Taugourdeau (Trapani), Benali (Crotone), Marras (Livorno), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Coda, Insigne (Benevento)

6 reti: Messias (Crotone), Bocalon (Venezia/Pordenone), Galabinov (Spezia), Capello (Venezia), Masucci (Pisa), Palombi (Cremonese), Jallow (Salernitana)

5 reti: Gondo (Salernitana), Kragl (Benevento), Bruccini (Cosenza), Vignato, Giaccherini (ChievoVerona), Pobega, Ciurria (Pordenone), Mastinu, Nzola (Spezia), Paganini (Frosinone), Poli, Schenetti (Virtus Entella), Bajrami, Frattesi (Empoli), Da Cruz, Trotta, Morosini (Ascoli), Canotto, Calò (Juve Stabia), Crociata (Crotone), Maniero, Zappa (Pescara)

4 reti: Buonaiuto (Perugia), Luperini (Trapani), Lisi (Pisa), Novakovich (Frosinone), Memushaj (Pescara), Lombardi (Salernitana), Longo (Venezia), Cissè (Juve Stabia), M. Ricci (Spezia), D’Urso, Proia (Cittadella), Mancosu (Virtus Entella), Barison (Pordenone), La Gumina, Ciciretti (Empoli), Improta (Benevento), Marsura (Livorno), Dezi (Empoli/Virtus Entella)

3 reti: Rigione (ChievoVerona), Vido (Pisa), Caldirola, Maggio, Tuia, Moncini (Benevento), Melchiorri (Perugia), D. Ciofani, Parigini, Mogos, Piccolo (Cremonese), Bidaoui, F. Ricci (Spezia), Luppi (Cittadella), Sciaudone, Pierini, Carretta (Cosenza), Giannetti (Salernitana), Mazzitelli, Pellizzer (Virtus Entella), Tutino (Empoli), Ardemagni (Ascoli), Mazzocco, Burrai (Pordenone), Mustacchio, Armenteros, Golemic, Marrone (Crotone), Montalto (Venezia), Firenze (Salernitana/Venezia)

2 reti: Bifulco, Addae, Mallamo (Juve Stabia), Chiaretti (Pordenone), Molina, Zanellato, Mazzotta (Crotone), Mendes, Ferrari, Agazzi (Livorno), Capone, Falcinelli (Perugia), Panico, Vita (Cittadella), Pucciarelli, Ceter, Dickmann, Di Noia, Segre (ChievoVerona), Beghetto, Rohdén, Capuano, Citro, Brighenti (Frosinone), Stulac (Empoli), Ceravolo, Castagnetti, Migliore, Claiton, Celar, Soddimo, Valzania (Cremonese), M. De Luca (Virtus Entella), Gavazzi, Gavazzi, Candellone, Camporese (Pordenone), Busellato, Tumminello (Pescara), Maistro, Di Tacchio, Akpa Akpro (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Bartolomei (Spezia), Tello Muñoz, Armenteros (Benevento), Moscati, Coulibaly, Evacuo, Dalmonte, Piszczek (Trapani), Zigoni (Venezia), Pinato, Birindelli, De Vitis, Moscardelli (Pisa), Cavion (Ascoli), Eramo (Virtus Entella/Ascoli)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Brosco, Pucino, Pinto (Ascoli), Letizia, Di Serio (Benevento), Vaisanen, Esposito, Rodriguez, Garritano, Segre, Obi (ChievoVerona), Pavan, Celar, Benedetti, Adorni, Vita, Stanco, Proia, Gargiulo (Cittadella), Bianchetti, Gaetano, Ravanelli, Deli, Zortea (Cremonese), Bandinelli, Henderson, Balkovec, Sierralta, Zurkowski (Empoli), M. Ciofani, Campagnaro, Palmiero, Borrelli, Bettella, Bocic, Pucciarelli, Crecco, Clemenza (Pescara), Gucher, Verna, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti, Minesso, Pisano, Belli, Soddimo, Marin (Pisa), Misuraca, De Agostini (Pordenone), Karo, Migliorini, Dziczek (Salernitana), Mora, Maggiore, Di Gaudio (Spezia), Ferretti, Nzola, Kupisz, Pagliarulo, Scaglia (Trapani), Ceccaroni, Caligara, Modolo, Maleh (Venezia), Broh, Machach, Lazaar, Bittante (Cosenza), Lopez, Cuomo, Gerbo (Crotone), Bogdan, Mazzeo, Raicevic, Murilo, Braken, Rocca, Del Prato, Coppola, Trovato (Livorno), Mazzocchi, Kouan, Di Chiara, Falasco, Nicolussi Caviglia, Falzerano (Perugia), Morra, Chiosa, Toscano, Sernicola, Rodriguez, Paolucci (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Provedel, Tonucci, Di Mariano, Troest, Elia (Juve Stabia), Zampano, Maiello, Salvi (Frosinone)

Autoreti: 1 Tuia (pro Pisa), Adorni, Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò, Mustaccio (pro Pordenone), Pucino, Frare, Coulibaly (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini, Jaroszynski (pro Crotone), Cotali (pro Cittadella), Scognamiglio (pro Spezia), Pagliarulo (pro Empoli), Padoin (pro Cremonese)