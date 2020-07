Chiavari. Otto partite in un mese. Luglio sarà molto intenso per le squadre di Serie B che, proprio venerdì 31, concluderanno il campionato, almeno per quanto riguarda la stagione regolare. Poi, per sei formazioni ci sarà la coda rappresentata dai playoff, mentre per altre due ci sarà lo spareggio playout.

Al momento la Virtus Entella occupa una posizione di classifica intermedia, a 3 lunghezze dagli spareggi per la promozione e a più 3 sul rischio retrocessione. Questa sera i biancocelesti ospitano a Chiavari il Chievo Verona, settimo in graduatoria e quindi in piena corsa per i playoff.

Roberto Boscaglia schiera il consueto 4-3-1-2 con Borra; De Col, Pellizzer, Chiosa, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Toscano; Schenetti; Rodriguez, Morra.

A disposizione ci sono Paroni, Crialese, Poli, Dezi, Currarino, Adorján, G. De Luca, Chajia, M. De Luca, Andreis, Mancosu, Bruno.

L’ex Alfredo Aglietti manda in campo un 4-3-3 con Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Obi, Esposito Garritano; Vignato, Djordjevic, Giaccherini.

In panchina siedono Nardi, Pavoni, Pavlev, Zuelli, Segre, Morsay, Karamoko, Di Noia, Ivan, Grubac, Ceter, Ongenda.

Arbitra Valerio Marini della sezione di Roma 1, assistito da Giuseppe Perrotti (Campobasso) e Fabio Schirru (Nichelino); quarto uomo Claudio Panettella (Gallarate).

L’Entella non pareggia da sette giornate, nelle quali ha ottenuto due vittorie e cinque sconfitte. I veronesi, fuori casa, sono imbattuti da sette turni.